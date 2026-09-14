Финал велогонки «Россия» прошёл в Москве

VIII заключительный этап многодневной велогонки «Россия» состоялся в Москве 12 сентября. Он собрал 300 велосипедистов из разных регионов страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Оптимизация с обр...
- Цифровой камуфляж...
- Цифровой камуфляж...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым