Василий Грабован: Дорогие сотрудники дорожной службы нашего района, с профессиональным праздником вас!

Дорогие сотрудники дорожной службы нашего района, с профессиональным праздником вас!Выражаю вам глубокую благодарность и уважение за ваш напряженный труд, за то, что достойно, с честью, при любой погоде – и в зной, и в холод, трудитесь на благо общего дела.