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Василий Грабован: Дорогие сотрудники дорожной службы нашего района, с профессиональным праздником вас!

Василий Грабован: Дорогие сотрудники дорожной службы нашего района, с профессиональным праздником вас!

Дорогие сотрудники дорожной службы нашего района, с профессиональным праздником вас!Выражаю вам глубокую благодарность и уважение за ваш напряженный труд, за то, что достойно, с честью, при любой погоде – и в зной, и в холод, трудитесь на благо общего дела.

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