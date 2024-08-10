Не уверен - не бери.

Время с ранней весны до поздней осени считается традиционно грибным сезоном. Что необходимо знать, чтобы не стать жертвой тихой охоты?Сбор грибов осуществляйте в экологически чистых местах, удаленных от транспортных магистралей и производств.
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