"Русские за все ответят": Такой плакат повесили у посольства Азербайджана в Москве. Что он означает?

РР

Русский Россиянин

И этих тварей мы пускаем в Россию и считаем что они есть люди, а по факту животные, ничего не изменилось с 90ых, они готовы нас убивать притеснять и геноцидить, а ВВ их и дальше пускает,целуясь в десны с их президентом, и ведет речь о дружбе народов. Разум у нашей власти будет приобладать над заработком денег ?! Или пока каждый из них не прокатится на самокатах, не дойдет ?! Надо и в нашей стране рисовать такие плакаты, в отношении к ним