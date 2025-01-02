Avia.pro - СМИ Спокойствие столичных улиц нарушила находка, вызвавшая бурю эмоций в общественных и медийных кругах.
"Русские за все ответят": Такой плакат повесили у посольства Азербайджана в Москве. Что он означает?
Комментарии
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Иван Иваныч
Небратьям уж сильно хочется вдрызг разосрать РФ с Азербайджаном. Да и с Казахстаном- тоже.
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2 час.
ninikooo Митусова
Если Россия « выставит счет Азербайджану» за годы халявы- они уморятся долги выплачивать, десять поколений будут горбатиться на выплату долгов.
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2 час.
РР
Русский Россиянин
И этих тварей мы пускаем в Россию и считаем что они есть люди, а по факту животные, ничего не изменилось с 90ых, они готовы нас убивать притеснять и геноцидить, а ВВ их и дальше пускает,целуясь в десны с их президентом, и ведет речь о дружбе народов. Разум у нашей власти будет приобладать над заработком денег ?! Или пока каждый из них не прокатится на самокатах, не дойдет ?! Надо и в нашей стране рисовать такие плакаты, в отношении к ним
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4 мин.
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