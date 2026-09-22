В Московском зоопарке рассказали, какую одежду лучше принести для орангутанов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Орангутаны, гориллы и другие приматы Московского зоопарка особенно оценят, если посетители в рамках акции по сбору вещей приносят им пледы и постельные принадлежности.
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