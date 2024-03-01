Эксперты ответили, стоит ли покупать доллары и евро в 2024 году

По итогам 2023 года курс доллара вырос на 27,5%, евро — на 31%. Банки.ру опросил экспертов, чтобы узнать, продолжится ли рост курса доллара и евро такими быстрыми темпами в 2024 году, а также стоит ли приобретать эти валюты для сбережения средств.
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