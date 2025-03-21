Российские военные у границы Запорожской области отбили контратаки ВСУ

Российские военные отбили несколько попыток контратак ВСУ в районе села Новодаровка на стыке российских регионов ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.