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Аргументы и Факты

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Российские военные у границы Запорожской области отбили контратаки ВСУ

Российские военные у границы Запорожской области отбили контратаки ВСУ

Российские военные отбили несколько попыток контратак ВСУ в районе села Новодаровка на стыке российских регионов ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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