В домах на 2 улицах Калуги погаснет свет

С 14:00 до 17:00 4 июня в Калуге будет отключено электричество в домах на двух улицах. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская службаС 14:00 до 17:00 4 июня в Калуге будет отключено электричество в домах на двух улицах.
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