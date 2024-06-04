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Калужские новости

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В домах на 2 улицах Калуги погаснет свет

В домах на 2 улицах Калуги погаснет свет

С 14:00 до 17:00 4 июня в Калуге будет отключено электричество в домах на двух улицах. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская службаС 14:00 до 17:00 4 июня в Калуге будет отключено электричество в домах на двух улицах.

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