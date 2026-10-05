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ТАСС

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ВС РФ при освобождении Самойловки зачистили более 400 строений

ВС РФ при освобождении Самойловки зачистили более 400 строений

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Штурмовики 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" в ходе освобождения Самойловки Запорожской области зачистили более 400 строений, а также уничтожили до роты солдат ВСУ.

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