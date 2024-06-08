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За рулем

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Автохама на Ford Ranger доходчиво наказали местные жители

Автохама на Ford Ranger доходчиво наказали местные жители

Пикап Ford Ranger был незаконно припаркован в месте, специально отведенном для мусора, и в результате стал жертвой разгневанных местных жителей, которые буквально завалили автомобиль грудами мусора, заблокировав его как спереди, так и сзади.

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