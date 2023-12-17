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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рахмонов поймал и заставил сдаться Томпсона на UFC 296

В Лас-Вегасе (Невада) проходит турнир UFC 296, в главном карде которого прошел поединок в среднем весе между Шавкатом Рахмноновым и Стивеном Томпсоном.

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