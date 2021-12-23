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Российским регионам разрешили менять тарифы на электроэнергию

В России начались реформы тарифов на электроэнергию для населения. Как пишет газета «КоммерсантЪ», регионы теперь сами смогут устанавливать предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам.

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