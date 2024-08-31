"Это был вопрос времени": Папин – о своем нокауте в поединке с Валерой

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Обладатель чемпионского пояса WBA Asia Алексей Папин рассказал РЕН ТВ, что в поединке с доминиканцем Феликсом Валерой старался сохранить концентрацию и не пропустить удар в погоне за нокаутом.
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