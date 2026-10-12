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Brent Crude Oil Futures (BR1!) – Major Breakout Setup in Focus

Brent Crude Oil Futures (BR1!) – Major Breakout Setup in Focus

Brent Crude Oil Futures (BR1!) – Major Breakout Setup in Focus Brent Crude Oil Futures RUS:BR1! SJ2409 Current Price Zone: $104–105 per barrel Technical Analysis Brent Crude Oil Futures are approaching a critical technical juncture, trading within a large converging structure after recovering strongly from the $70 support zone.

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