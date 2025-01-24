Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия и Украина обменялись телами военных — 49 на 757 (!)

Россия и Украина обменялись телами военных — 49 на 757 (!)

Украина получила тела 757 погибших военных, сообщает украинский координационный штаб по вопросам военнопленных.

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