Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 721 подписчик

Азербайджанский авторитет, который 20 лет «беспределил» в РФ, наконец-то, депортирован

Азербайджанский авторитет, который 20 лет «беспределил» в РФ, наконец-то, депортирован

Двадцать лет беспредела, крышевания, сомнительного бизнеса на здоровье доверчивых граждан и вольготной жизни в Подмосковье подошли к концу.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Кораблев Сергей
Кораблев Сергей

Какой-то бред! Радоваться тому, что преступник, глава ОПГ, вместо того, чтобы остаться навсегда гнить на зоне в России, отпущен на родину?! Ничего, кроме возмущения продажностью и беззубостью наших правоохранительных органов данный пост не вызывает

Профиль пользователя Морис Едроп
Морис Едроп

Интересно , а почему не возбудили уголовное дело и не запаковали этого персонажа на зону, думаю в его биографии на лет 15 наберется преступлений, очевидно отмазался

Профиль пользователя Андрей Бедный
Андрей Бедный

Я что-то не понимаю? 20 лет он занимался криминалом, а его всего лишь за границу отправили? А как же отсидка, компенсация, ушибы при сопротивлении задержанию и пристрелить при попытке побега???!!!