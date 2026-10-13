Азербайджанский авторитет, который 20 лет «беспределил» в РФ, наконец-то, депортирован

Двадцать лет беспредела, крышевания, сомнительного бизнеса на здоровье доверчивых граждан и вольготной жизни в Подмосковье подошли к концу.
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Ужас! 20 лет все все знали, а потом была проведена « уникальная операция силовиков по выявлению и изобличению!»
Какой-то бред! Радоваться тому, что преступник, глава ОПГ, вместо того, чтобы остаться навсегда гнить на зоне в России, отпущен на родину?! Ничего, кроме возмущения продажностью и беззубостью наших правоохранительных органов данный пост не вызывает
Интересно , а почему не возбудили уголовное дело и не запаковали этого персонажа на зону, думаю в его биографии на лет 15 наберется преступлений, очевидно отмазался
Наверное обеднел, в очередной раз ментам не занёс.
Я что-то не понимаю? 20 лет он занимался криминалом, а его всего лишь за границу отправили? А как же отсидка, компенсация, ушибы при сопротивлении задержанию и пристрелить при попытке побега???!!!