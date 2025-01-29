В Омской области стали чаще жениться несовершеннолетние. За прошлый год женами стали 63 девушки, которым не исполнилось 18 лет.
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В Омской области стали чаще жениться несовершеннолетние. За прошлый год женами стали 63 девушки, которым не исполнилось 18 лет.