Бесплатная тапалка Bongo Cat уверенно покоряет чарт самых популярных игр в Steam

Бесплатная тапалка Bongo Cat уверенно покоряет чарт самых популярных игр в SteamКаталог цифрового магазина Steam снова преподнёс приятный сюрприз: одной из самых популярных игр на платформе на этой неделе стал Bongo Cat – минималистичное настольное приложение, в котором мультяшный кот бьёт по барабанам каждый раз, когда… источник#Bongo #Cat.