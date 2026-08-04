Адвокат Глазкова разъяснила законность служебных романов

Адвокат Ирина Глазкова пояснила, почему служебные романы не могут быть причиной для увольнения. Она подчеркнула, что личные отношения относятся к частной жизни, а взыскания возможны только при нарушении трудовой дисциплины и обязанностей.
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