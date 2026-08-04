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Царьград

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Адвокат Глазкова разъяснила законность служебных романов

Адвокат Глазкова разъяснила законность служебных романов

Адвокат Ирина Глазкова пояснила, почему служебные романы не могут быть причиной для увольнения. Она подчеркнула, что личные отношения относятся к частной жизни, а взыскания возможны только при нарушении трудовой дисциплины и обязанностей.

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