Противоречивая гигиена Индии: почему левая рука считается "нечистой", и зачем в туалетах кувшин с водой

Индия — страна контрастов, это вам скажет любой путешественник. В ней, как и во всём необычном и загадочном, сплетены воедино многовековые традиции, великолепная природа, суровые нравы, яркие краски и удивительные, но порой пугающие ритуалы.
Индия — страна контрастов, это вам скажет любой путешественник. В ней, как и во всём необычном и загадочном, сплетены воедино многовековые традиции, великолепная природа, суровые нравы, яркие краски и удивительные, но порой пугающие ритуалы.
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