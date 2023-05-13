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  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

Противоречивая гигиена Индии: почему левая рука считается "нечистой", и зачем в туалетах кувшин с водой

Противоречивая гигиена Индии: почему левая рука считается "нечистой", и зачем в туалетах кувшин с водой

Индия — страна контрастов, это вам скажет любой путешественник. В ней, как и во всём необычном и загадочном, сплетены воедино многовековые традиции, великолепная природа, суровые нравы, яркие краски и удивительные, но порой пугающие ритуалы.

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