На 1900 ТБ больше, чем год назад С января по сентябрь 2026 года пассажиры российских железнодорожных вокзалов и станций скачали через публичные сети Wi-Fi 5407 ТБ данных.
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