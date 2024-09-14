Прогноз на окончание СВО от математика-предсказателя: кто и когда одержит окончательную победу Ольга ВайленкоМатематик и историк Григорий Кваша, известный своими нестандартными методами предсказания мировых событий, выступил с новым прогнозом по актуальному вопросу — когда завершится специальная военная операция (СВО) в Украине.