Прогноз на окончание СВО от математика-предсказателя: кто и когда одержит окончательную победу Ольга ВайленкоМатематик и историк Григорий Кваша, известный своими нестандартными методами предсказания мировых событий, выступил с новым прогнозом по актуальному вопросу — когда завершится специальная военная операция (СВО) в Украине.
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