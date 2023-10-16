Социально-экономическая депривация сильнее всего затормозила развитие детей

Социально-экономическая депривация оказалась сильнее всего связана с задержкой развития детей. К такому выводу пришли американские ученые в исследовании, опубликованном в JAMA Pediatrics, в котором изучалось влияние различных социальных детерминант здоровья на развитие ребенка.
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