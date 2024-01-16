В Салехарде мошенники, выдававшие себя за инвестиционных агентов, похитили у мужчины 1,8 млн рублей

Обманным путем через мессенджер «WhatsApp», под предлогом дополнительного заработка от инвестирования денежных средств в биржевую интернет-платформу через интернет-приложение «Business», за 10 дней они похитили 1,8 млн рублей, которые мужчина самостоятельно переводил частями со своих банковских счетов на абонентские номера мошенников.