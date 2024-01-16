НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

salekhard.online

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    хочу! избавь Россию от мигрантов!!!А что вы решили з...
  • Mark Kapustin
    Подвиг ваш бессме...
  • Степан Капуста
    Добровольная народная дружина. Добровольная пожарная команда. Добровольное общество... Что, государство не справляетс...Салехардцев пригл...

В Салехарде мошенники, выдававшие себя за инвестиционных агентов, похитили у мужчины 1,8 млн рублей

В Салехарде мошенники, выдававшие себя за инвестиционных агентов, похитили у мужчины 1,8 млн рублей

Обманным путем через мессенджер «WhatsApp», под предлогом дополнительного заработка от инвестирования денежных средств в биржевую интернет-платформу через интернет-приложение «Business», за 10 дней они похитили 1,8 млн рублей, которые мужчина самостоятельно переводил частями со своих банковских счетов на абонентские номера мошенников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх