Город продлил действие налоговой льготы для собственников 186 помещений в студенческих общежитиях

В Москве утвердили реестр общежитий, которым предоставят льготу по налогу на имущество в 2024 году. В него вошло 186 жилых помещений, которые используются вузами для проживания студентов и преподавателей.
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