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Симоньян: Виновные в гибели российских военных в Макеевке, должны быть изобличены и наказаны

Симоньян: Виновные в гибели российских военных в Макеевке, должны быть изобличены и наказаны

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о том, что впервые с начала спецоперации, Минобороны пригрозило найти и наказать тех, кто виноват в обстреле Макеевки и гибели российских военнослужащих.

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