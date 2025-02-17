Парку Минного городка – быть?

На днях стало известно о том, что в парке Минного городка приступили к активным работам. Подрядчик обещает, что уже в этом году на территории популярного среди горожан места отдыха появится часть аттракционов, зоны для занятия спортом на открытом воздухе, фудкорт, будет организована торговля сувенирной продукцией.