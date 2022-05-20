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Врач назвал способ снизить аппетит

Врач назвал способ снизить аппетит

Ежедневное употребление в пище 30 грамм отрубей позволяет снизить аппетит. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог московской городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Аришева.

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