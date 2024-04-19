OpenAI отключила генератор изображений DALL-E 2 — его место займёт более продвинут...

OpenAI отключила генератор изображений DALL-E 2 — его место займёт более продвинутый DALL-E 3Компания OpenAI продолжает активно развивать свои генеративные алгоритмы, делая их более совершенными и удобными для пользователей.
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