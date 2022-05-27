Новости, события, факты

145 162 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Назанский
    Не понимаю правовой версии? Как можно конфисковывать иранскую нефть и российские танкеры в  свою пользу? Это что - уж...Иран наказал Грец...
  • Алекс Иванов
    Не спорю, но товарищ  Игорь Кузнецов уверяет, что розничная цена зависит от покупательной способности. Я ему и ответи...Продуктовый ассор...
  • Леонид Попивняк
    ....ну я ещё раз  напишу что в КБ яйца 49.90  С1 за десяток....только вчера покупал .....в Саратове (фермерские и 90 ...Продуктовый ассор...

Захарова сравнила Макфола с ослом из «Бременских музыкантов»

Захарова сравнила Макфола с ослом из «Бременских музыкантов»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила экс-посла США в России Майкла Макфола с ослом из сказки «Бременские музыканты» после заявления бывшего дипломата о том, что США лгали Киеву по поводу перспектив вступления в НАТО.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх