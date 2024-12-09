Банки стали обходить меры ЦБ по сдерживанию закредитованности граждан

Со второй половины года Центробанк планирует ввести количественные ограничения на выдачу нецелевых кредитов под залог автомобиля, соответствующие изменения уже внесены в законодательство, сообщила «Известиям» глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.