Банки стали обходить меры ЦБ по сдерживанию закредитованности граждан

Со второй половины года Центробанк планирует ввести количественные ограничения на выдачу нецелевых кредитов под залог автомобиля, соответствующие изменения уже внесены в законодательство, сообщила «Известиям» глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
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