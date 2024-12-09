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Банки стали обходить меры ЦБ по сдерживанию закредитованности граждан

Банки стали обходить меры ЦБ по сдерживанию закредитованности граждан

Со второй половины года Центробанк планирует ввести количественные ограничения на выдачу нецелевых кредитов под залог автомобиля, соответствующие изменения уже внесены в законодательство, сообщила «Известиям» глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

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