Android 17 будет скрывать названия сайтов от провайдеров

Android 17 теперь поддерживает технологию Encrypted Client Hello (ECH). Даже при использовании защищенного протокола передачи данных HTTPS сетевой оператор обычно может определить, к какому домену подключается пользователь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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