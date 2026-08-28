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Android 17 будет скрывать названия сайтов от провайдеров

Android 17 будет скрывать названия сайтов от провайдеров

Android 17 теперь поддерживает технологию Encrypted Client Hello (ECH). Даже при использовании защищенного протокола передачи данных HTTPS сетевой оператор обычно может определить, к какому домену подключается пользователь.

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