Что такое синхронность и как ее распознать

Что такое синхронность? Термин "синхронность" (syn = с, chronos = время) был выбран психотерапевтом Юнгом для описания одновременного возникновения событий (или совпадений), которые не имеют очевидной четкой причины, но имеют глубокий смысл.
Что такое синхронность? Термин "синхронность" (syn = с, chronos = время) был выбран психотерапевтом Юнгом для описания одновременного возникновения событий (или совпадений), которые не имеют очевидной четкой причины, но имеют глубокий смысл.
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