В США впервые казнят заключённого с помощью азота

Кеннет Смит был осуждён за заказное убийство женщины в 1988 году.фото: pixabay.com/ErikaWittlieb--> Верховный суд Алабамы разрешил казнить заключённого «невиданным ранее» методом с применением газообразного азота.
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