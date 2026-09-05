Минобороны заявило о ночном ударе по метзаводам и логоцентрам на Украине

Российские войска в ночь на субботу нанесли групповой удар по металлургическим комбинатам в Днепропетровской области, работающим на военно-промышленный комплекс Украины, и логистическим центрам в Николаеве, Николаевской и Одесской областям, задействованным в интересах ВСУ.