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Минобороны заявило о ночном ударе по метзаводам и логоцентрам на Украине

Минобороны заявило о ночном ударе по метзаводам и логоцентрам на Украине

Российские войска в ночь на субботу нанесли групповой удар по металлургическим комбинатам в Днепропетровской области, работающим на военно-промышленный комплекс Украины, и логистическим центрам в Николаеве, Николаевской и Одесской областям, задействованным в интересах ВСУ.

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