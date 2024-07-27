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Маррей о том, что Радукану снялась с их микста на «Уимблдоне»: «Я не расстроен и не обижен. Я рад, что сыграл на «Уимблдоне» вместе с братом»

Маррей о том, что Радукану снялась с их микста на «Уимблдоне»: «Я не расстроен и не обижен. Я рад, что сыграл на «Уимблдоне» вместе с братом»

У британки были проблемы с запястьем, и она решила не играть микст, чтобы на следующий день выступить в четвертом круге одиночки.

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