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В алтайском селе Веселоярск крупный пожар унес жизни 15 свиней

В алтайском селе Веселоярск крупный пожар унес жизни 15 свиней

В результате происшествия никто из людей не пострадал Крупный пожар произошел днем 6 сентября в селе Веселоярск Рубцовского района.

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