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Поиски пропавших членов экипажа затонувшего судна возобновились

Поиски пропавших членов экипажа затонувшего судна возобновились

Поисковая операция возобновилась после того, как была приостановлена из-за погодных условий. Два судна продолжают поиски пропавших членов экипажа рыболовецкого судна Argos Georgia, затонувшего у Фолклендских островов, в том числе двух россиян, которые числятся пропавшими без вести.

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