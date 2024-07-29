Поиски пропавших членов экипажа затонувшего судна возобновились

Поисковая операция возобновилась после того, как была приостановлена из-за погодных условий. Два судна продолжают поиски пропавших членов экипажа рыболовецкого судна Argos Georgia, затонувшего у Фолклендских островов, в том числе двух россиян, которые числятся пропавшими без вести.