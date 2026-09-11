Над Ростовской областью ночью сбили 90 беспилотников и ракет ВСУ

Ночью 11 сентября в ходе отражения массированной воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено более 90 беспилотников и ракет ВСУ в Таганроге и Новошахтинске, а также в 10 районах.
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