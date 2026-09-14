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Регионы России

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Дисквалификация Тюкавина вызвала протест в «Динамо» после матча с «Спартаком»

Дисквалификация Тюкавина вызвала протест в «Динамо» после матча с «Спартаком»

Московский футбольный клуб «Динамо» выразил несогласие с решением Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС дисквалифицировать форварда Константина Тюкавина на два матча, один из которых условный.

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