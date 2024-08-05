Театр абсурда
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Театр абсурда

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Борис Корчевников: Мы всё ещё живём в оккупации

Борис Корчевников: Мы всё ещё живём в оккупации

Борис Корчевников Мы всё ещё живём в оккупации. Об этом тихо кричит наш язык. Наводнённый, как мусором, наравне с матом, бессмысленными англицизмами.

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Комментарии
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Модест
Да это не язык, это феня барыг, лавочников и их обслуги. Такое и раньше случалось, только были франкизмы вместо англицизмов. Слетит эта шелуха, появятся какие-нибудь китаизмы. Просто некоторые пытаются выделиться и обособиться от языкового большинства. Язык это живой организм, что-то в нём останется, но большинство забудется как староразговорные и жаргонные словечки. Даже читая Пушкина или Толстого приходится иногда пользоваться сносками, чтобы понять смысл речи. Так что феня поколения ЕГЭ тоже через некоторое время канет в лету.
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15 час.
Надежда
ЕГЭ нужно отменять ОДНОЗНАЧНО и возвращаться к советской системе образования!
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14 час.

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