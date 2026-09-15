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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Третьяк: «Можно миллион катков настроить, но, если нет хорошего тренерского состава, хоккеистов не воспитаешь. Над этим надо работать и федерации, и институтам»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о новой арене в Нижнем Новгороде.  – Губернатор Нижегородской области говорит, что мечта – выиграть Кубок Гагарина .

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