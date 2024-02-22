Эксперты назвали способы сохранить здоровье при долгих поездках за рулем

Эксперты «СберАвто», «Сбер Еаптека» и медицинской компании «СберЗдоровье» 22 февраля поделились с «Известиями» рекомендациями, как минимизировать риски проблем с опорно-двигательным аппаратом из-за долгого нахождения за рулем.
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