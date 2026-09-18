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Царьград

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Сервис "Звук": 68% русских предпочитают аудиокниги для эскапизма

Сервис "Звук": 68% русских предпочитают аудиокниги для эскапизма

Музыкальный сервис "Звук" выявил, что 43% русских выбирают аудиокниги для эмоциональной перезагрузки, а 68% – для умного эскапизма.

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