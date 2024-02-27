В ОДК-УМПО стартовал новый набор на проект «Крылья Ростеха»

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация На предприятии ОДК-УМПО Объединенной двигателестроительной корпорации начался прием заявлений от учащихся 11-х классов на программу целевой подготовки инженеров нового поколения «Крылья Ростеха».
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