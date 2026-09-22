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АиФ Кухня

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С ароматом лета и кислинкой лимона. Консервируем японскую айву — 8 идей

С ароматом лета и кислинкой лимона. Консервируем японскую айву — 8 идей

Она невероятно красиво цветет и украшает ваш сад в начале лета. А осенью — от куста японской айвы идет волшебный цитрусовый аромат, это созрели небольшие и твердые плоды, похожие на маленькие груши.

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