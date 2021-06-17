☭КОМПАСПолитика«Путина в президенты США!»: Запад обсуждает интервью российского лидера Второй день миллионы людей во всем мире спорят об интервью, которое президент России дал американской телекомпании NBC.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ФедосеевНет, такой президент нам самим нужен, а вы уж там сами с приматами разбирайтесь. Один только примат Обама чего стоит, а обезьяны на высших постах госдепартамента и конгресса, не говорю за Пентагон. Зверинец с бабуинами.@АлександрА ЛопатинаНе, ребята, Путина не отдадим. Самим нужен. Воспитайте своего Путина, а то опять нахаляву всё самое лучшее получить хотите! Губу закатайте.АНГЕЛ АНГЕЛУ нас есть более достойные для вас Малышева, Чубайс, Кудрин, Грефф, Миллер, Сечен, Рогозин, Кириенко, Матвиенко, Володин, весь состав госдумы и совета федерации и т.д. они вам там быстренько порядок наведут, разберутся с финансами, медициной, идеологией в России много демагогов всех к вам и шоу бизнес с ЛГБТ все для вас и за ваш счет... "СПЕЦИАЛИСТЫ" стоят денег.....АААлександр АбросимовКакой на хрен ангел пидораст конченный поэтому и пользователь все кому ни день пользуютсяИгорь КузнецовВот и итоги саммита - Путин напрямую обратился к гражданам США через их же СМИ в ходе прессконференции по итогам встречи с Байденом. Пусть задумаются кто для них показывает мир однобоко. Прямо пропаганда времён СССР. Надо и другую сторону выслушать, а уж потом делать выводы.Комментировать
Свежие комментарии