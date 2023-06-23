Аргументы недели

98 697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Надо  же. 20 лет сидит на постах и до него только сейчас дошло? А  где ты  раньше-то был?Патрушев заявил, ...
  • Владимир Алтайцев
    они бы  ещё  в тазу  по морю рискнули плыть.Контр-адмирал бер...
  • Сергей Дмитриев
    Француз Жак Кусто был более осмотрительным и кое-что изобрёл для безопасности таких погружений. Вот уж точно: что име...Контр-адмирал бер...

Президент США Байден по ошибке приложил руку к сердцу во время исполнения гимна Индии, проходившего в честь визита премьера Моди

Президент США Байден по ошибке приложил руку к сердцу во время исполнения гимна Индии, проходившего в честь визита премьера Моди

Глава Соединенных Штатов Джо Байден по ошибке приложил руку к сердцу в ходе исполнения индийского гимна, проходившего в честь визита в Вашингтон руководителя правительства южноазиатского государства Нарендры Моди.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх