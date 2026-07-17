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Жительница Сочи отправляла видео с истязаниями ребенка его отцу

Жительница Сочи отправляла видео с истязаниями ребенка его отцу

"112" В Краснодарском крае арестовали женщину, которая чуть не зарезала полуторагодовалого сына. Выяснилось, что она регулярно избивала мальчика и снимала это на видео, и во время последней экзекуции настолько разошлась, что схватилась за нож.

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