Жительница Сочи отправляла видео с истязаниями ребенка его отцу

"112" В Краснодарском крае арестовали женщину, которая чуть не зарезала полуторагодовалого сына. Выяснилось, что она регулярно избивала мальчика и снимала это на видео, и во время последней экзекуции настолько разошлась, что схватилась за нож.
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