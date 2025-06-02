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Поезда из Анапы в Минск и обратно следуют измененным маршрутом из-за обрушения моста в Брянской области.

Поезда из Анапы в Минск и обратно следуют измененным маршрутом из-за обрушения моста в Брянской области.

В связи с обрушением моста в Выгоничском районе Брянской области России поезд №489 Анапа - Минск следует измененным маршрутом от станции Брянск через станции Рославль - Починок - Смоленск - Орша - Минск-Пассажирский.

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